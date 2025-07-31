資深投資者黎永滔赤柱東頭灣道屋地淪銀主盤放售　意向價3.45億

本樓樓市表現疲弱，不少投資者手頭上物業淪銀主盤。由資深投資者黎永滔持有赤柱東頭灣道33號獨立屋連地亦淪為銀主盤，新近萊坊獲銀主委託獨家代理，該物業意向價為3.45億元，較2011年3億買入價，僅高出4,500萬元或15%。



該物業位於東頭灣道33號，屬三層高獨立屋，可望180度海景，地盤面積為6,700平方呎，實用面積約4,814平方呎，另連平台、天台、私人泳池、花園，以及多個停車位。

萊坊高級董事及商業物業銷售部主管何羽表示，東頭灣道以豪華別墅為主，低密度居住環境，料今年超級豪宅樓價維持平穩，豪宅租金上升最多3%。

資深投資者黎永滔2011年3億買

翻查資料指，上述物業由資深投資者黎永滔及其相關人士在2011年以「天滙國際控股有限公司」名義買入，涉資約3億元，亦曾表示計劃用作長綫收租之用。如連同首次按揭計，先後兩次向兩間大型銀行進行借貸，惟其貸款額不明，終淪為銀主盤收場。如成功以意向價3.45億元沽出，上述物業14年升值15%。

而事實上，黎永滔近期亦不時放售物業，當中包括市值約6億的灣仔告士打道218號的全棟酒店物業，以及以意向價6億放售旺角亞皆老街全幢物業。