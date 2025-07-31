上然第三期3房示範單位曝光！浴室分3個空間供多人用　明開放參觀

萬科香港旗下大埔上然第三期早前上載樓書後，今日（31日）首度開放一伙三房示範單位，並部署於明日開放予公眾參觀。



是次開放單位為三房無改動示範單位，以第5座8樓B1室為藍本，實用面積566平方呎。單位大門旁隨樓附有多功能木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，櫃內附有多格層板，提供充足收納空間。

客廳長5.35米、外連39呎露台

長方形客飯廳最長處約5.35米，最闊處約2.7米，客飯廳兩側均配置電視插座，方便住戶擺放傢俱。客飯廳外連共39平方呎的露台合併工作平台，引入室外自然光線。

開放式廚房配備高身廚櫃及L型工作枱面，備餐空間充足，並配置基本家電包括電磁爐、蒸焗爐、雪櫃等。

浴室細分淋浴間、洗手台與座廁三個獨立空間

浴室方面，單位浴室採用乾濕分離設計，將淋浴間、洗手台與座廁劃分為三個獨立空間，可供多人同時使用。

設計上座廁區域採用灰米色系大理石紋磚，附有洗手盤，並設有窗戶，增加採光及加強通風；淋浴間則採用暖色木紋磚。洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座，並設有層架，提供收納空間。

單位位處單邊，廳房同向，望內園池景。主人房寬敞方正，設有大面積玻璃窗，可引入自然光線，另外兩間睡房間隔實用，方便布局及擺放家具。