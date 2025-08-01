中原：銀主盤存量按季升13%　達近十一季高位　私人住宅增幅最多

近年樓市調整，銀主盤存量持續上升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，截止今年6月，住宅銀主盤存量共300個，比上季的266個增加34個或13%，並已連升5季累升93個或45%，為2022年第4季有記錄以來近11季高位。



私樓、公屋銀主盤分別226伙、74伙

公私營住宅存量均上升，當中私人住宅的增幅較大。她指出，私人住宅存量226個，按季增加29個或15%，而公營房屋存量74個，按季增加5個或7%。價值700萬以上私人住宅銀主盤存量按季升近三成，而700萬或以下升幅則少於一成。

樓市氣氛回暖，市場成交增多，有買家趁機吸納筍盤，楊明儀相信，銀行會加快推售質素較好的中高價銀主盤，估計第三季存量進一步升至約330個，料續創新高。

截止今年6月，住宅銀主盤存量共300個，比上季的266個增加34個或13%。（中原數據）

2000萬以下銀主盤存量顯增 500至700萬價段反跌5%

私人住宅按銀主放盤價劃分，今年第2季700至1,000萬及1,000至2,000萬新增銀主盤升幅均高達一倍以上，惟售出量追不上新增量，故存量分別上升38%及29%。2,000萬以上新增銀主盤升幅最少，低於五成，但期內售出量亦最少，致存量升18%。500萬或以下新增銀主盤升幅超過七成，因售出量不俗，所以存量只升14%。相反，500至700萬銀主盤售出量明顯高於新增數量，以致存量下跌5%。

今年第2季700至1,000萬及1,000至2,000萬新增銀主盤升幅均高達一倍以上，存量分別上升38%及29%。（中原數據）

三區私宅銀主盤存量均升 九龍急增逾四成

分區而言，第2季港九新界三區私人住宅銀主盤存量均上升，以九龍區急增逾四成最多。九龍區私人住宅銀主盤存量85個，按季上升42%。九龍不同放盤價值銀主盤存量全部錄得升幅，其中700萬至1,000萬新增數量增幅達1.8倍，但售出量遜色，致存量急升60%，屬區內最大。

至於500萬至700萬售出量近乎抵消新增數量，因此存量僅升18%，是九龍銀主盤存量唯一升幅少於兩成的類別。其他價值類別售出量亦少於新增數量，故存量升幅介乎29%至50%。

九龍區私人住宅銀主盤存量85個，按季上升42%。（中原數據）

港島千萬盤存量滯壓 新界中低價反跌

港島區私人住宅銀主盤存量41個，按季升5%。港島放盤價1,000萬至2,000萬新增銀主盤大升2.67倍，而期內只售出4宗，故銀主盤存量飆升1.33倍。700萬至1,000萬及2,000萬以上銀主盤售出量剛好完全抵消新增數量，所以存量持平。500至700萬售出量大幅高於新增量，致存量下跌33%。

新界區私人住宅銀主盤存量100個，按季微升2%。新界700萬至1,000萬及2,000萬以上新增銀主盤升幅分別達90%及50%，售出量略為遜色，致存量上升50%及25%。1,000萬至2,000萬售出量等同增幅，故存量不變。500萬或以下及500至700萬售出量高於新增數量，所以存量下跌5%及6%。

中半山御花園賺幅高達1.59倍 東半山雲地利臺蝕33.2%

今年第2季2,000萬以上的私人住宅銀主盤售出個案共6宗，港島佔3宗，九龍2宗，新界1宗。全部為實用面積1,000呎以上的大型單位，只有2宗上手買入為一手。當中4宗的成交價低於業主買入價，蝕幅介乎30.6%到33.2%不等，有2宗的成交價高於業主買入價。

賺幅最多是中半山御花園2座高層複式B室，實用面積2,187呎，原業主於2004年以2,550萬元買入，其後銀主以8,000萬元放盤，最終成交價6,600萬元，帳面高1.59倍。蝕幅最大是東半山雲地利臺A座高層1室，實用面積1,230呎，原業主於2019年以4,100萬元買入，其後銀主以3,150萬元放盤，最終成交價2,740萬元，帳面蝕讓33.2%。

今年第2季2,000萬以上的私人住宅銀主盤售出個案共6宗，港島佔3宗，九龍2宗，新界1宗。（中原數據）