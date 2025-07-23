鰂魚涌「9按」殘裝天台戶淪銀主盤　累計借財仔六球！現198萬推拍

銀主盤存量高企，銀主持續把沒收單位推出在拍賣場放售。鰂魚涌太隆樓一伙連天台單位最新以198萬元推拍，呎價僅5,946元，貼近公屋水平，低市價超過3成。原業主早於2007年以92萬元買入單位，過去多年多次抵押單位借財仔，近日因斷供淪爲「9按」銀主盤，最新開拍價較買入價高出106萬元或1.15倍。



環亞拍賣表示，上述單位為太隆樓頂層單位，實用面積333平方呎，兩房間隔，附設245平方呎天台。單位屬銀主盤，最新開價198萬元推出拍賣，呎價約5,946元。

圖片可見，單位裝修殘舊，部分墻身及天花有嚴重剝落的痕跡，屋内佈滿不少沙塵及污漬。

↓↓太隆樓頂層單位↓↓

裝修殘舊、需預留30萬重新裝修

代理指，同類單位正常市價約300萬元，是次開拍價較市價低出約34%。雖然造價低水，不過由於升降機不能直達頂層，加上裝修較殘舊，料買家至少需預留約30萬元作裝修費，故整體查詢不多。

另外，同類單位市值租金大約1萬元，若以開拍價計算，租金回報高達6厘。

裝修較殘舊，料買家至少需預留約30萬元作裝修費。

業主9次抵押單位借錢、涉及貸款金額高達633萬

資料顯示，原業主早於2007年以92萬元買入單位後，在之後的12年間多次向不同的財務機構抵押單位借錢，次數高達9次；而且由於單位持續升值，可供借貸的金額亦一直上升，業主期間累計貸款至少633萬元，遠超過買入時的價值接近6倍。

最終業主於2023年斷供單位，並遭銀主沒收。現開拍價較當時買入價高出106萬元或1.15倍。