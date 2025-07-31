弦海兩房銀主盤438萬沽 六年貶值243.3萬 呎價一萬蚊有找
撰文：李煥好
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近期樓市氣氛回暖，銀主加快沽貨。屯門弦海一伙兩房銀主盤，新近以438萬元沽出，呎價僅9,777元。由於單位淪為銀主盤，因此造價有所折讓，較6年前買入價平約243.4萬元。
祥益地產執行董事盤嘉茵表示，上述成交單位為弦海低層N室，實用面積448呎，屬兩房間隔。據悉，單位日前獲一名區內客垂青，心儀單位具開揚海景，加上屋苑位置鄰近家人，方便照應。於是其斥438萬元承接單位，呎價僅9,777元。
較同類單位賣平逾一成
代理透露，由於單位淪為銀主盤，所以造價較低，價格亦屬同類型放盤中最平。參考屋苑對上一宗成交個案，涉及單位為中層N室，面積間隔相同。於去年3月份以496.8萬元沽出，呎價11,089元。即該單位的最新成交價較同類單位賣平約11.8%。
六年樓價貶值約35.7%
翻查資料，原業主於2019年以約681.4萬元一手購入單位，惟其後淪為銀主盤，買入六年後轉手，單位帳面貶值約243.4萬元或約35.7%。
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