7月地產代理人數37732人 較高位跌逾一成 每5.2名代理爭一張單
撰文：黃祐樺
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根據地產代理監管局數據，截至今年7月底，全港的地產代理人數共錄得37,732人，較上個月的37,792人，按月減少約60人或0.16%，連跌15個月。較2022年2月、即3年半前高位42,408人，累跌4,676人或即逾一成。
每5.2名代理爭一張單
據地產代理統計數字，截至7月底，整體物業宗數共錄得7,199宗，按月少72宗或1%，以7月份最新持牌代理人數計，即每5.2名代理爭一張單。
持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,566人，按月多38人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,166人，按月減少98人。至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年7月底錄得6,564份，按月減少10份。
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