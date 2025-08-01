上然第三期突擊開價首批113伙　均價1.14萬入場299萬　下周三開賣

萬科香港旗下大埔上然第三期今日（8月1日）突擊公布首張價單，涉及113伙，折實平均呎價11,395元，入場費299萬元起。另落實下周三（6日）首輪以先到先得形式銷售全數113伙。



首張價單113伙 入場費299萬

首張價單共113伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及10伙開放式、50伙一房、47伙兩房及6伙三房，實用面積246至715平方呎，價單定價由360.2萬至1,092萬元。最大售價折扣為17%，折實售價由299萬至906.4萬元，折實呎價介乎9,836至13,427元。

入場單位為第五座2樓D11室，實用面積304平方呎，屬一房間隔，價單定價由360.2萬元，扣除最多折扣後，折實售價由299萬元。

今批價單定價總值約5.85億元，當中有60伙單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。當中亦有10伙開放式、10伙一房適用於1「家」1及新1「家」1付款計劃。

萬科香港董事總經理周銘禧（左）及萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞（右）

第二期價單折實均呎價12,018元

翻查資料，項目第一期首張價單提供81伙單位，折實均呎價為11,036元，入場開放式238萬元；第二期首張價單提供137伙單位，折實均呎價為12,018元，入場開放式267.2萬元。

若參考同屬大埔區的新盤，位於白石角的University Hill於去年4月推出，首批提供123伙，入場價437.2萬元，折實均價16,288元。而同系的Silicon Hill則於2020年5月推出，首批116伙，入場價549.2萬元，折實均價17,498元。

第三期提供565伙 樓花期約12個月

上然第三期共提供565伙單位，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打一房及兩房戶型，佔全盤逾7成。項目預計關鍵日期為2026年7月底，樓花期約12個月。

另外，屋苑中心的墳場被第二期及第三期包圍，而第三期的第3座大樓則與墳場最接近。不過由於設計的關係，發展商未有在該方向興建單位，所以原則上住戶是看不到屋苑中心位於的墳場。