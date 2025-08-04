長實李澤鉅澄清　沒有打算出售深水灣道79號豪宅　謠言無事實根據

近日網上謠傳香港首富李嘉誠計畫以50億元放售於深水灣道79號的大宅，相關消息引來網上不同討論。李嘉誠長子、長實（1113）主席李澤鉅今日（4日）發出澄清指，相關報導及貼文內容全屬虛構，並無事實根據。



網上謠傳50億放售深水灣道79號大宅

李澤鉅於澄清中指出，「我們從沒有打算出售深水灣道79號物業。個別網上及社交媒體有關出售深水灣道79號物業之報導及貼文內容全屬虛構，穿鑿附會，並無事實根據。」

李澤鉅：謠言內容全屬虛構、無事實根據

他又指，「事實上，網上經常出現有關本人與家人之消息，當中大部分出於捏造，有些不符情理，有些不合邏輯，有些甚至有訛騙之嫌」。鑒於詐騙個案猖獗，李澤鉅表示藉此機會呼籲各媒體及各界人士切勿輕信或參與散播謠言，以免誤墮詐騙陷阱而招致損失。

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長實李嘉誠。