將軍澳半新盤短炒獲利！9個月帳面升17%　扣使費料賺71萬離場

二手市場轉活，將軍澳樓市表現疲弱。將軍澳MONTEREY錄短炒獲利個案，最新以587萬元沽出一房連開放式廚房間隔，呎價16,038元。原業主持貨9個月，帳賺87萬元，但扣減佣金等使費後，料微賺約71萬元。



利嘉閣地產分行首席聯席董事鄧達榮表示，是次成交為將軍澳MONTEREY 6A座高層D室，實用面積約366平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望開揚池景，新近以587萬元沽出，呎價約16,038元。

至於，新買家為區內客，現居於MONTEREY，因見市況回穩，亦鍾情屋苑環境舒適，管理及配套完善，見業主開價合理，遂決定多購1伙自用。

9個月轉手帳面升值17%

據悉，原業主在2024年11月以約500萬元買入單位，持貨9個月轉手帳面獲利約87萬元，單位期內升值約17%。如連同代理佣金及稅款等使費逾16萬元，料業主賺約71萬元。鄧達榮補充，該屋苑現有約80個單位放盤，最低入場費由約500萬元起。