紀惠湯文亮1.26億放售銅鑼灣兩物業　地舖加價300萬、惟仍需蝕16%

本地老牌家族紀惠集團再度放售旗下物業資產，其最新委托代理放售銅鑼灣軒尼詩道兩個物業，包括軒尼詩道452號及軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，意向價總值約1.26億元。當中勝華樓地下及閣樓最新叫價較3個月前叫高300萬元，惟仍較買入價帳面低出1,480萬元，樓價貶值16%。



第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的銅鑼灣軒尼詩道兩個物業，包括軒尼詩道452號及軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓。

當中軒尼詩道452號屬全幢袖珍物業，總建築面積約2,833平方呎，每層面積介乎約699至736平方呎。地下樓層由知名保健品牌承租，並將連同現有租約一併出售，為買家每月帶來約14.5萬元租金收益。物業目前意向價為4,800萬元，呎價16,943元。

軒尼詩道452號全幢袖珍物業，總建築面積約2,833平方呎，每層面積介乎約699至736平方呎。

勝華樓地下及閣樓意向價7,800萬、較3個月前加價300萬

另一項物業為勝華樓地下及閣樓，為雙連地舖連閣樓，建築面積約4,200平方呎。目前意向價7,800萬元，連銀行鐵約出售，每月租金收入約24萬元。值得留意的是，物業於今年5月時曾叫價7,500萬元放售，現意向價較3個月前高出300萬元或4%。

方詠清指，兩項物業均附帶現有租約出售，能為投資者即時帶來穩定的現金流。另外，本港零售銷貨價值在5月及6月份重新錄得按年輕微增長，相信這種好勢頭亦會吸引部分投資者「套股換樓或舖」。

紀惠集團2007年買入、帳面貶值16%

資料顯示，紀惠集團於2007年7月以9,280萬元購入勝華樓地下及閣樓，持貨至今約18年，最新意向價雖較早前輕微加價，但仍然較當年買入價帳面低出1,480萬元，樓價貶值16%。

勝華樓地下及閣樓