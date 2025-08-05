家族辦公室執平貨　8000萬購西半山尚璟豪宅　呎價3.7萬齊創新低

樓市由高位大幅回調，有家族辦公室機構趁低位來港吸納豪宅物業，西半山寶珊道尚璟一伙三房單位新近以7,906.9萬元沽出，成交呎價僅約3.7萬元，成交價及呎價均創屋苑新低，新買家為上善家族辦公室。



上述單位為西半山寶珊道尚璟6樓B室，實用面積2,137平方呎，三房間隔，附設平台約629平方呎，新近連車位以7,906.9萬元沽出，成交呎價約37,000元，新買家為上善家族辦公室有限公司（SSC FAMILY OFFICE LIMITED）名義買入，該家族辦公室股東為上善資本集團有限公司（SHANGSHAN CAPITALGROUP CO., LIMITED），其董事姓吳及魏。

過往成交價9126萬至1.35億 呎價4.5萬至5.87萬

尚璟位於西半山寶珊道18號，早於2016年入伙，設1座提供38伙，實用面積由2,028至2,303平方呎。翻查該屋苑過往成交紀錄，過去成交價介乎9,126萬至1.35億元，成交呎價介乎4.5萬至5.87萬元。反映上述由上善家族辦公室所買入的低層單位，無論成交價或呎價均創下該屋苑新低價水平。

去年同層A室成交呎價4.5萬

其中上一宗低價成交個案為尚璟6樓A室，實用面積2,028平方呎，於2024年4月以9,126萬元沽出，成交呎價4.5萬元，反映最新上善家族辦公室購入的單位，成交呎價僅3.7萬元，較同層一年多前的呎價水平回落17.7%。

西半山寶珊道18號豪宅屋苑尚璟。

此外，翻查資料，上善家族辦公室近月在港亦有入市部署，如在6月份以1.53億元購入貝沙灣洋房連兩個車位。該宗成交為貝沙灣單號洋房，實用面積3,308平方呎，屬四房間隔，新近以連兩個停車位以1.53億元沽出，呎價46,252元。

貝沙灣