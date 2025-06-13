美國業主1.53億沽貝沙灣洋房　持貨19年升1.5倍　家族辦公室接貨

豪宅市場有價有市，最新一位擁有美國護照的貝沙灣業主，以1.53億元連兩個車位沽出逾3,300平方呎洋房，呎價4.63萬元，持貨19年轉手升值9,000萬元，至於。新買家為上善家族辦公室有限公司。



貝沙灣單號洋房1.53億沽

據資料指，是次成交為貝沙灣單號洋房，實用面積3,308平方呎，屬四房間隔，新近以連兩個停車位以1.53億元沽出，呎價46,252元。

至於新買家以「上善家族辦公室有限公司」名義買入，該家族辦公室董事為上善資本集團有限公司，其董事姓吳及魏。

貝沙灣。

19年前公司名買入 轉手升值1.54倍

至於，該洋房原業主以公司名義於2006年7月以約6,030.31萬元買入，其董事英文名字為普通話拼音，但擁有美國護照。持貨至今19年轉手，帳面獲利9,269.69萬元，單位期內升值1.54倍。

至於，對上一宗貝沙灣洋房成交要追溯至2022年中，當時以3.63億元沽出一幢單號洋房，實用面積3,953平方呎，呎價91,829元，如以呎價計貝沙灣洋房3年內跌價近5成。