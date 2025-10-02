Belgravia Place錄首宗二手　兩房615萬沽、1年半扣使費賺31萬

新盤早前多以低價策略推盤，部分業主趁市況回暖，成功短炒獲利。長沙灣Belgravia Place最新錄得首宗二手成交，一伙兩房單位以615萬元沽出，呎價18,358元。原業主於2024年3月首輪銷售一手買入單位，帳面1年半單位升值約8.8%。若扣除稅務等使費，料業主仍獲利約31萬元。



兩房615萬沽 呎價1.84萬

中原地產高級分行經理吳家俊表示，是次成交為長沙灣Belgravia Place 1A座高層20室，實用面積335平方呎，屬兩房間隔，位外望開揚市景及少量海景，原業主早前叫價620萬元，議價後5萬元後，終以615萬元沽出，成交呎價18,358元。

扣使費仍賺31萬

據悉，原業主於2024年3月首輪銷售時以約565萬元購入，持貨至今1年半，是次轉手帳面獲利50萬元，單位期內升值8.8%。扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約18.9萬元，料實際賺約31.1萬元。