元朗朗天峰加推63伙　一房折實385萬　個別單位加價一成

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰加推6號價單，提供63伙，入場一房戶折實價385.15萬元。對新價單及上一張5號價單半年前的價格，部份單位加價約一成。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，新價單共63伙，涵蓋多元化戶型，由一房至兩房，包括33個一房連開放式廚房單位、25個兩房連開放式廚房單位及5個兩房連梗廚單位，實用面積由282至429平方呎。

呎價最低單位為第1座 (1A) 3樓C單位，實用面積387平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，價單售價575.6萬元，扣減所有折扣及傢具優惠折扣後，折實售價為473.95萬元，呎價為12,247元。

而售價最低為第1座 (1A) 3樓E單位，實用面積285平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，價單售價為467.4萬元，扣減所有折扣及傢具優惠折扣後，折實售價為385.15萬元，折實呎價為13,514元。

一房戶較半年前賣貴一成

新一張6號價單中，部份單位出現加價情況，如1A座22樓D室，實用面積285平方呎，一房間隔，價單定價521.2萬元，折實售價429.79萬元。

惟今年3月份推出的5號價單中，面積相同的1A座21樓D室，價單定價476萬元，折實售價388.52萬元。對比上述兩個單位，新價單的1A座22樓D室雖然高出一層，但折實價貴了大約一成。