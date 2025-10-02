美聯：9月份逾3000萬一手豪宅成交量錄近百宗　創今年次高紀錄

一手豪宅交投持續增加，據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，9月首29日逾3,000萬元一手豪宅成交量錄95宗，較8月全月82宗增加約15.9%，連升2個月，除創3個月新高外，更達今年第二高位(見圖一)。



美聯物業分析師岑頌謙指出，美國重啟減息，加上港股造好，年內恒指升超過3成，均利好樓市氣氛，為豪宅物業帶來需求。而新一份《施政報告》宣布優化「新資本投資者入境計劃」，購買住宅物業成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，相信有關措施亦會有助支持逾3,000萬元一手交投，單月有機會再次突破百宗水平。



圖一：每月逾3,000萬元一手成交量

今年首9個月逾3000萬一手成交量創4年同期新高

岑頌謙續稱，隨著近月逾3,000萬元一手交投上升，帶動今年首9個月(截至9月29日)相關銀碼的一手成交量已達597宗，較去年首9個月按年上升約7%，並創近4年同期新高，直逼2021年首9個月625宗水平(見圖二)。

圖二：每年首9個月逾3,000萬元一手成交量

香港仔及鴨脷洲(包括黃竹坑)區宗數最多

若以<<一手住宅物業銷售資訊網>>的地區劃分，今年首9個月(截至9月29日)的597宗逾3,000萬元一手成交中，香港仔及鴨脷洲(包括黃竹坑)錄150宗最多；其次是啟德區，錄145宗；何文田、北角、西半山3區則分別以60宗、43宗及39宗躋身5強。

若以項目劃分，啟德天瀧錄93宗逾3,000萬元一手成交，成為年內最多的新盤；黃竹坑滶晨則以69宗排第二位；鴨脷洲凱玥亦錄41宗位列第三位；至於啟德澐璟及北角海璇則分別錄27宗及26宗緊隨。