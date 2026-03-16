投資客睇樓1分鐘！1360萬買全．城滙低層三房　上手8年半微蝕廿萬

二手市場回暖，荃灣全．城滙一伙低層三房套房間隔，獲區內投資客睇樓1分鐘，即擲1,360萬元入市，呎價1.7萬元。上手業主8年半前以1,380.4萬元購入單位，今轉手帳面微蝕約廿萬元。



美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，是次成交為荃灣全．城滙2座低層A室，實用面積約780平方呎，屬三房套房間隔，單位南北對流，享海景及園景。原業主放盤約2個月，最初以約1,430萬元叫價放盤，議價後以1,360萬元成交，呎價約17,436元。

荃灣全．城滙。

睇樓1分鐘即拍板入市

至於，新買家為區內投資客，因鍾情單位間隔方正實用，南北對流，且鄰近荃灣西站及大商場，睇樓僅1分鐘即拍板入市。 另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,499萬元，而恒生估價則為1,275萬元。即最新成交價在估價內成交。

持貨8年半轉手帳蝕廿萬

資料顯示，原業主於2017年9月以約1,380.4萬元購入上述物業，持貨約8年半，是次轉手帳面蝕讓約20.4萬元，單位期內貶值1.5%。