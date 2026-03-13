「拆骨」越賣越貴！湯文亮千金2000萬沽紅山半島　高同類單位約3%

隨着樓市逐漸回暖，不少名人趁機沽貨套現。本地老牌家族紀惠集團行政總裁湯文亮之女兒湯振玲，新近以2,000萬元售出大潭紅山半島一伙兩房單位，呎價19,743元。是次兩房單位成交價，較逾兩個月前售出的同類型單位，賣貴62萬元或約3.2%。



上述成交單位為紅山半島3座中層A室，實用面積1,013平方呎，屬兩房套連工人套間隔。市場消息指，原業主為紀惠集團湯文亮之女兒湯振玲。該物業原連一個車位以2,300萬元放售，最新以2,000萬元不連車位沽出，呎價19,743元。而該車位市值約100萬元。

近11年前買入 曾劈價出售一籃子物業無果

據悉，湯振玲2015年共斥資約8,572.5萬元，大手購入紅山半島四伙單位及六個車位。該批物業曾於2023年4月曾以逾1.25億元一併放售，其後雖在2024年底將叫價下調2,320萬元或約18%至1.02億元，惟一直未能成交易手。

紀惠集團行政總裁湯文亮（右）及其女兒湯振玲（左）。

較逾兩個月前同類單位賣貴62萬

直至去年12月底，她開始拆售該批物業，先以1,938萬元沽出與上址同座同層及同面積的單位連一個車位。時隔兩個多月，今次售出的A室雖然不包車位，但成交價卻比上次賣貴62萬元或約3.2%。