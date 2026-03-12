華懋瑜意周六盡推160伙入場533萬　截收5116票、超額認購逾30倍

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）落實本周六首輪銷售盡推三張價單共160伙，入場費533.35萬元。項目於今天（12日）晚上7時半截止登記，經最後點算，共錄5,116個認購登記，超額認購逾30倍。另本周日4伙特色戶招標形式推售，意味全盤164伙「一炮過」推出。



首輪發售160伙、折實平均呎價22323元

是次發售之單位，折實售價由533.35萬元至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。當中入場單位為3樓K室，實用面積285平方呎，價單售價642.6萬元，扣除最高折扣17% ，折實價533.35萬元，折實呎價18,714元。

以價單定價計市值逾13.3億；若以最高折扣17%計算，三張價單所有單位的折實平均呎價為22,323元。

大手客AS組別買家最少購入7伙單位

首輪銷售安排設有大手客組別（AS、A1及A2組）及購買1至2伙之買家組別（B組）。其中AS組別的客人須最少購入7伙單位，而A1及A2組則須最少購入2伙或以上的指定單位。同時預留50伙單位予B組客人選購。

