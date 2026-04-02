南昌匯璽兩房1388萬沽　原業主低位執平價　持貨3年大賺近4成

樓價由低位回升，南昌匯璽一伙兩房戶新近以約1,388萬元沽出，較2023年10月原業主於低位執平價的買入價，大幅高出38.8%。



美聯物業西九龍首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交個案為南昌匯璽3期3A座高層D室，實用面積約535平方呎，屬兩房間隔，買家以約1,388萬元承接，折合實用呎價約25,944元。

張曉盈補充，買家心儀單位位處高層，加上屋苑自設大型會所及商場，毗鄰港鐵南昌站，集交通、購物與生活便利於一身，遂決定以1,388萬元承接單位。

南昌匯璽。

8年前一手成交價高達1616萬、呎價逾3萬

值得留意，南昌匯璽最初在2018年至2019年由發展商以一手新盤形式推售，上述單位最初在2018年10月份沽出，當時成交價高達1,616萬元，呎價高達30,039元。

3年前樓價大插水至1000萬 業主執平貨

不過在2023年10月，上述單位以「蝕讓價」約1,000萬元易手，大幅貶值616萬元或38%。因此，上述執平貨的業主，持貨短短約3年，是次轉手帳面賺約388萬元，或38.8%。

南昌匯璽。

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