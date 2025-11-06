街坊平執南昌站匯璽　一房放盤1年終以730萬沽　持貨7年、貶值12%

二手市場回暖，有用家趁機執平貨擲730萬元買南昌站匯璽一房，呎價20,917元。不過上手業主7年前以826.5萬元一手購入單位，今轉手帳蝕讓96.5萬元或12%離場。



利嘉閣地產聯席董事盧振群表示，是次成交為南昌站匯璽3B座高層E室，實用面積約349平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望市景，單位在去年11月下旬以730萬元叫價放盤，一年後獲洽購並獲「零議價」沽出，呎價約20,917元。

↓↓南昌站匯璽3B座高層E室↓↓

持貨7年 貶值12%

至於，新買家為區內用家，因見屋苑位置便利，樓下生活配套應有盡有，以及開價合理。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為758萬元，即最新成交價較估價低3.7%。

據悉，原業主於2018年以約826.5萬元一手買入單位，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓96.5萬元，單位期內貶值約12%。盧振群補充，該盤目前約有30個單位放盤，最低入場費由約680萬元起。