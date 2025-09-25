內地客見減息即入市　斥974萬購匯璽兩房　上手六年蝕168萬｜多圖

美聯儲如市場預期減息0.25厘，部分買家入市步伐加快。南昌站匯璽一伙兩房單位最新獲內地買家垂青，並斥約974萬元承接，呎價約21,128元。原業主持貨6年，慘蝕約168.2萬元或約14.7%。



上述成交單位為匯璽5期7座高層E室，實用面積約461平方呎，屬兩房間隔，向東北望市景。據悉，業主開價約990萬元放盤，放售約半年後獲買家洽購。

內地客見減息即入市 成交價974萬

新買家為內地客，鍾情單位毗鄰港鐵，加上減息後置業成本降低，因此睇樓數次後迅速決定入市。雙方議價後，業主減價16萬元至約974萬元沽出單位，呎價約21,128元，屬市價水平。據放盤相片可見，單位內籠整潔，附企理裝修，外望開揚城市景及部分山景。

↓↓匯璽5期7座高層E室↓↓

持貨6年帳蝕168.2萬

翻查資料，原業主在2019年10月以約1,142.2萬元購入上述物業，持貨6年，現沽出帳面虧損約168.2萬元離場，樓價期內貶值約14.7%。