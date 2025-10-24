新香港人865萬平買匯璽III兩房　上手接火棒4年、帳面勁輸2球離場

二手市場回暖，「新香港人」趁機執平貨擲865萬元買南昌站匯璽III兩房，呎價20,743元。不過上手業主4年前以1,069.8萬元一手購入單位，今轉手帳蝕讓204.8萬元或近兩成離場。



匯璽III兩房865萬沽

利嘉閣地產分行高級聯席董事林海鈞表示，是次成交為南昌站匯璽III 8座低層C室，實用面積約417平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，望內園，原業主在2024年7月以998萬元放盤，及後減價至890萬元求售，新近以865萬元沽出，呎價約20,743元。換言之，單位放盤逾一年累減133萬元易手。

新香港人執平貨

至於新買家為「新香港人」，因鍾情單位認為屋苑起居配套完善，位置便利，加上單位間隔合用，即向業主洽購。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為780萬元，即最新成交價較估價低85萬元或9.8%。

據悉，原業主在2021年以約1,069.8萬元一手買入單位，持貨至今4年，是次轉手帳面貶值204.8萬元，單位期內貶值19%。