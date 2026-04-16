IWG新開6個共享辦公室　落戶中環、尖沙咀　全港據點增至27個

靈活辦公空間及混合工作方案營運商International Workplace Group（IWG），宣布於香港多個核心商業區增設6間全新中心，進一步擴展本地網絡 。是次擴張包括與信和集團合作的中港城據點，令IWG在全港的據點總數增至27個，直接回應市場對混合工作模式及高品質靈活辦公空間日益增長的需求 。



中港城據點佔地7000呎、加強大灣區跨境聯繫

IWG指出，當中包括三個Regus中心，其中與信和集團達成合作協議的據點為尖沙咀中港城Regus中心，提供逾7,000平方呎辦公空間，鄰近客運碼頭，助力企業加強大灣區跨境聯繫 。同區另一據點為尖沙咀天文台道8號Regus中心，佔地逾6,000平方呎，設有創意空間、商務俱樂部及多款獨立辦公室 。中環雲咸街8號Regus中心則佔地逾14,000平方呎，橫跨四層甲級辦公空間 。

至於另外三個據點為HQ中心，包括銅鑼灣希慎道HQ中心、太子始創中心HQ中心，位處大廈14樓。餘下則為九龍灣新明大廈HQ中心： 預計於5月啟用，佔據整層空間，是 IWG 在東九龍的第四個據點，鄰近MegaBox。

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去年全球簽署1132個新據點 99%為合作夥伴協議

IWG又表示，是次擴充緊隨集團於2025年在大灣區創下的發展紀錄。集團僅在去年便簽訂了15個新據點 。在全球範圍內，IWG 於2025年共簽署 1,132 個新據點，其中 99% 為合作夥伴協議，反映業主日益傾向將空置空間轉化為靈活辦公空間 。

IWG全港據點增至27個

IWG 香港及大灣區董事總經理張知予表示，中港城、天文台道 8 號、及雲咸街8號三個全新 Regus 中心，以及希慎道、始創中心及新明大廈三個HQ中心的開幕，標誌著IWG一項重要成就，令集團在香港的網絡增至 27 個據點，充分印證了多品牌策略的成效。

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