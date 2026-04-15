建灝大角咀映居累沽104伙　套現逾7.1億　已獲批入伙紙快將交樓

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，今日（15日）宣布項目已獲批入伙紙，現正進行內部裝修及準備收樓，料短時間內落成及展開交樓程序。項目至今已累積售出104伙，套現逾7.1億元，平均實用呎價約19,966元。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目工程進度理想，近日獲批入伙紙，正進行內部裝修及準備收樓，可望於短時間內落成及展開交樓程序。而首輪銷售的大手客時段大部分屬投資者。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣（右）

尚餘18伙待沽 最平746.96萬

現時全盤僅餘18個單位可供出售，分佈在高層22樓至28樓，當中6伙更為連天台頂層特色戶。最低售價為25樓C單位，實用面積為338平方呎，買家可享售價折扣最高達12%，折實售價為746.96萬元，呎價22,099元。另同日購買2個或以上單位的買家，可獲「大手客現金回贈優惠」，金額介乎樓價1.5%至2.25%。

映居至今已累積售出104伙，套現逾7.1億元，平均實用呎價約19,966元。