韓國「歐尼」租長沙灣納米樓　每月1萬租幸薈開放式　回報約3.9厘

政府近年建設「留學香港」品牌，市場錄得外籍學生租務成交。長沙灣納米盤幸薈一伙181呎開放式單位，最新獲韓國學生以每月1萬元租下，呎租約55.2元，業主享約3.9厘回報。



香港置業西區域董事方文偉表示，上述租出單位為幸薈低層B室，實用面積約181平方呎，屬開放式間隔，望樓景。據悉，該單位以月租1.1萬元放租，僅一日即以1萬元租出，呎租約55.2元，屬市價水平。而新租客為一名韓國女學生，因心儀單位屬全新樓宇，故睇樓一次後即決定承租。

業主斥約310.7萬購入 料享約3.9厘回報

資料顯示，原業主於2026年1月以約310.7萬元購入上述單位，以最新的租金水平計算，業主享回報約3.9厘。

長沙灣幸薈。（李煥好攝）

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