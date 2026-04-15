葵涌工廈iCITY次季推二期　24小時工作間面積335呎起　內設獨立廁

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈iCITY早年已經落成，發展商計劃於今年第二季首度推出全新二期24小時工作間，建築面積由335至510平方呎不等。截至上月初，項目一期出租率已逾九成半，月租介乎約1萬至1.6萬元。



iCITY位處葵涌打磚坪街111號，工作間建築面積由335至510平方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

iCITY工作間建築面積由335至510平方呎不等，每伙單位均內置獨立洗手間。（仲量聯行提供）

一期出租率逾九成半 今年第2季推出二期

項目一期24小時工作間的租賃交投暢旺。截至上月初，一期已累計錄得逾350宗租賃成交，出租率逾九成半，月租介乎約1萬至1.6萬元。

金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，iCITY為葵涌區的最大全新數碼工業地標，切合現代企業及創業者對靈活24小時工作空間的需求。項目一期無論在銷售或租賃上均取得理想成績。集團決定於第二季乘勢首度推出全新二期項目。

截至上月初，項目一期已累計錄得逾350宗租賃成交，出租率逾九成半，月租介乎約1萬至1.6萬元。（仲量聯行提供）

委託仲量聯行擔任推廣顧問

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，獲金朝陽集團委託負責iCITY全新二期工作間的推廣工作。又指近年營商模式不斷演變，隨著創科、多媒體創作等新興行業迅速崛起，市場對具備高規格及24小時靈活運作的工作間需求甚殷。

左起：仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰、金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿。（仲量聯行提供）

一期最高呎價約10353元

翻查記錄，項目於2024年初起入伙，第一期提供20層樓層，共324個工作間，標準樓層工作間建築面積由422平方呎至510平方呎。當中一期工作間的最高成交呎價約為10,353元。

iCITY提供多元化園林平台the Azure面積近1.8萬平方呎，以19米長水池為平台中心，提供互動及社交空間。（資料圖片）

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