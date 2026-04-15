本地家族1.2億放售渣甸山裴樂士道洋房

住宅樓市轉旺，市場湧現不少大額豪宅成交，有本地老牌家族趁機以1.2億元放售渣甸山豪宅洋房。



第一太平戴維斯投資部高級經理吳柏曦指出，放售物業為渣甸山裴樂士道2號洋房，物業現以現狀及交吉出售。據了解，物業現叫價約1.2億元。

吳柏曦表示，物業現狀擁有三房一套的實用間隔及寬敞的戶外空間，並配備私人花園、平台及專屬車庫。

渣甸山裴樂士道2號洋房。

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