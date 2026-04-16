探親順路買層樓！外區客357萬購深井浪翠園兩房 14年升值五成半
撰文：李煥好
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二手成交持續，深井浪翠園一伙兩房單位最新以357萬元沽出，成交呎價約8,602元。據悉，買家為屋苑親友，於探友期間順便睇樓，最終成功承接上址。原業主持貨14年，帳賺127萬元或約55.2%。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交單位為浪翠園三期8座低層A室，實用面積415平方呎，原則為兩房兩廳間隔。該單位最新以357萬元成交，呎價約8,602元。
據悉，新買家為區內業主親友，探訪親友期間去睇樓，見屋苑環境清幽，空氣清新，更鍾情其為新鴻基品牌，呎價在一萬蚊以內，隨即議價購入。
業主買入約14年 升值逾五成半
資料顯示，原業主於2012年斥230萬元購入，持貨約14年，帳面獲利127 萬元，物業期內升值約55.2%。
↓↓浪翠園三期8座低層A室↓↓
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