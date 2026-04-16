內地美妝品牌毛戈平再攻港　15萬租灣仔商廈全層　將開設化妝學校

灣仔商廈錄得內地美妝學校進駐。內地高端美妝品牌「毛戈平」（MAOGEPING）新近承租灣仔海外信託大廈全層，建築面積約7,344平方呎，料月租近15萬元，呎租約20元。該品牌曾於2024年底於香港上市，去年更在港開設首間專櫃。



涉及物業為灣仔高士打道160號海外信託銀行大廈26樓全層，建築面積約7,344平方呎。市場消息指，物業獲毛戈平美妝教育（香港）有限公司承租，屬內地美妝品牌「毛戈平」（MAOGEPING）之專業化妝藝術學校。而該廈市值呎租約20元，料月租近15萬元。據透露，該品牌青睞其面積大小合用，租金更較區內地標甲廈相宜。

涉及物業為灣仔高士打道160號海外信託銀行大廈26樓全層，建築面積約7,344平方呎。（資料圖片）

前年底在港上市 去年10月開香港首店

資料顯示，美妝品牌「毛戈平」主要銷售渠道為中高端百貨及商場，在內地有逾430間門店。該品牌繼2024年12月在香港上市後，於去年10月於尖沙咀海港城設立首間專櫃，是內地首個在香港開設獨立專櫃的美妝品牌。當時其創辦人毛戈平就透露，今年4月將在香港設立化妝學校。

內地美妝品牌「毛戈平」創始人毛戈平。（資料圖片）

毛戈平美妝產品融合現代東方美學。（資料圖片）

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