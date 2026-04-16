英皇香港仔澄天2430萬沽頂層天台戶　呎價27121元　創項目雙破頂

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目「澄天」新近以2,430萬元沽一伙頂層天台特色戶，呎價27,121元，創項目雙破頂紀錄。



新買家為自住外籍人士

是次招標沽出單位為26樓A室頂層天台特色戶，實用面積896平方呎，並連769平方呎天台，屬三房套及工作間戶型，望南區山景及香港仔海濱公園海景，單位有電梯直達私人天台。新近以2,430萬元沽出，呎價27,121元，創樓盤成交價及呎價新高。

至於新買家為外籍人士，因鍾情港島南海景及生活配套，故購入特色單位自住。

澄天累沽109伙 套現逾6.8億

據知，「澄天」至今售出共109伙，合共套現逾6.8億元。發展商表示，項目僅餘最後一伙天台特色戶Penthouse B正招標當中。

澄天樓高23層，提供110個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286平方呎至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245平方呎至881平方呎。