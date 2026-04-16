紅磡首岸基座商場設3層共12萬呎　3成樓面獲洽租　明年第4季開幕

撰文：黃祐樺
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由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），項目基座商場樓高三層，涉及12萬平方呎樓面面積，預計2027年第四季開幕。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，期望可以將基座商場打造成為個性化商場，目前有數個品牌正洽租商場，涉及約兩至三成樓面，而餐飲品牌將為商場主要部分。

希慎興業商舖業務總經理梁雅婷表示，基座商場樓高三層，涉及約12萬平方呎商業面積，以及約150個車位，設有戶外餐飲，打造人寵共融環境，期望引入本地、區外及國際化品牌。租金除參考同區外，亦會參考租戶的生意能力。

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