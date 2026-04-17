CCL按周微跌0.01%　連升兩周後高位整固　新界東指數大跌1.83%

中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周微跌0.01%，是3月23日港股失守25,000點關口當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美伊戰局未明，恒指大幅波動，影響CCL連升2周後出現高位整固，但本地樓市氣氛仍然向好，多個新盤銷情不俗，拆息下降並一度跌至1.95厘，銀行推出按揭優惠計劃，增強二手買家的入市意欲，故指數跌幅輕微，仍為2023年11月中後126周（近2年半）次高。第二季CCL目標156點水平，只要再升2.33點或1.52%便達到。



CCL較歷史高位跌幅收窄至19.69%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.69%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.92%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.11%，較2021年8月191.34點歷史高位跌19.69%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.76點，按周微跌0.05%，連升2周後高位横行，仍為2023年10月初後131周（逾2年半）次高。CCL（中小型單位）報153.48點，按周升0.05%，連升3周共1.70%，創2023年10月中後130周（2年半）新高。CCL（大型單位）報154.64點，按周跌0.30%，終止5周連升，指數仍為2023年12月中後121周（近2年半）次高。

新界東CCL_Mass按周跌1.83% 結束5周連升

四區樓價二升二跌。新界東CCL_Mass報166.08點，按周跌1.83%，結束5周連升，指數仍為2023年12月初後123周（近2年半）次高。港島CCL_Mass報154.91點，按周微跌0.08%，連升3周後回軟，指數仍為2023年11月中後126周（近2年半）次高。

九龍CCL_Mass報152.71點，按周升0.47%，連升3周共1.79%，指數創2023年9月初後135周（逾2年半）新高。新界西CCL_Mass報140.34點，按周升0.61%，指數創2023年11月中後126周（近2年半）新高。

2026年CCL暫時累升6.63%

2026年計，CCL暫時累升6.63%，CCL Mass升6.60%，CCL（中小型單位）升6.49%，CCL（大型單位）升7.31%，港島升10.52%，九龍升5.51%，新界東升4.70%，新界西升5.73%。

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