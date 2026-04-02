CCL升穿152點　首季樓價最終升5.59%　超越去年全年升幅

中原城市領先指數CCL最新報152.17點，按周升0.85%，指數創2023年11月中後124周(逾2年)新高，是美國議息前一周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，尖沙咀及上水新盤熱賣，帶動市場氣氛，加上二手盤源減少，買家加快入市，刺激樓價向升。



今周八大樓價指數齊升，是2025年12月中後15周以來再見。隨著不少業主封盤反價，買家需要追價才能成交，而且低息環境持續，有利短期樓價繼續上揚。今年首季樓價最終升5.59%，已超越2025年全年4.7%的升幅。CCL距離156點目標(即2023年通關前的低位)，只差3.83點或2.52%，展望可於5月份達到。



CCL較歷史高位跌幅收窄至20.47%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升12.59%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升12.81%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升12.01%，較2021年8月191.34點歷史高位跌20.47%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報153.83點，按周升0.91%。CCL(中小型單位)報152.27點，按周升0.90%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同創2023年11月中後124周(逾2年)新高。CCL(大型單位)報151.65點，按周升0.60%，連升4周共1.37%，指數創2024年4月底後101周(近2年)新高。

四區樓價全線齊升。新界西CCL_Mass報139.81點，按周升1.73%，升幅9周以來最大，指數創2023年12月底後118周(逾2年)新高。九龍CCL_Mass報151.13點，按周升0.74%，指數為2023年9月中後132周(逾2年半)第4高。港島CCL_Mass報154.51點，按周升0.67%，連升2周共1.58%，指數創2023年11月中後124周(逾2年)新高。新界東CCL_Mass報165.23點，按周升0.54%，連升4周共4.17%，指數創2023年12月初後120周(逾2年)新高。

以正式買賣合約日期計，指數與2025年底相比，2026年第一季CCL升5.59%，CCL Mass升5.96%，CCL(中小型單位)升5.66%，CCL(大型單位)升5.24%，港島升10.24%，九龍升4.42%，新界東升4.17%，新界西升5.33%。港島樓價升幅明顯跑贏大市，而去年全年港島樓價只升1.15%，升幅為八大指數中最少，故今年出現追落後的情況。

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