新盤熾熱、二手反價封盤　CCL連升兩周共1.13%　創逾兩年新高

中原城市領先指數CCL最新報151.05點，按周升0.50%，是農曆新年長假後首周及財案政府宣布調高1億元以上住宅物業印花稅當周的市況。2026年計，CCL暫時累升4.82%



2026年CCL暫時累升4.82%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後樓市順利進入季節性旺市，二手成交活躍，樓價升勢持續，CCL連升2周共1.13%，創2023年11月底後120周（逾2年）新高。雖然中東局勢不穩，引發股市波動，但無阻本港樓市繼續上揚。新盤銷售熾熱，銀行亦相繼推出定息按揭優惠計劃，二手業主對後市取態樂觀，反價甚至封盤，刺激樓價加快向上。CCL距離第二季目標156點（即2023年通關前的低位），只相差4.95點或3.28%。

仍較2021年8月歷史高位跌21%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.76%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升11.98%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升11.18%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.06%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報152.76點，按周升0.61%。CCL（中小型單位）報151.14點，按周升0.52%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.52%及1.23%，並同創2023年11月中後122周（逾2年）新高。CCL（大型單位）報150.57點，按周升0.37%，連升2周共0.65%，指數創2024年4月底後99周（近2年）新高。

新界東CCL_Mass連升兩周共3.37%

四區樓價連續2周三升一跌。新界東CCL_Mass報163.97點，按周升1.22%，連升2周共3.37%，指數創2023年12月初後118周（逾2年）新高。新界西CCL_Mass報138.13點，按周升0.91%，連升3周共2.61%，指數創2024年1月初後114周（逾2年）新高。九龍CCL_Mass報151.57點，按周升0.81%，結束3周連跌，指數創2023年9月中後130周（近2年半）新高。港島CCL_Mass報152.10點，按周跌0.37%，指數仍為2023年12月初後119周（逾2年）次高。

2026年計，CCL暫時累升4.82%，CCL Mass升5.22%，CCL（中小型單位）升4.87%，CCL（大型單位）升4.49%，港島升8.52%，九龍升4.73%，新界東升3.37%，新界西升4.07%。