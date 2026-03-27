CCL按周跌0.11%報150.88點　首季樓價漲4.7%　港島升幅冠絕全港

中原城市領先指數CCL最新報150.88點，按周微跌0.11%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，金融市場波動，本港樓價連升2周後單周回軟，但指數仍為2023年11月底後121周（逾2年）次高，並連續3周處於150點以上，新春後二手業主封盤反價，而多個新盤銷售反應熱烈，加上拆息回落及銀行推出按揭優惠計劃，有利短期樓價繼續向升。



港島區樓價首季升9.5% 跑贏整體樓市升幅

以公布日期計，2026年第一季CCL暫時累升4.70%，CCL Mass升5.00%，CCL（中小型單位）升4.71%，CCL（大型單位）升4.61%，港島升9.50%，九龍升3.66%，新界東升3.61%，新界西升3.54%。港島樓價升幅明顯跑贏大市，而去年全年港島樓價只升1.15%，升幅為八大指數中最少，故今年出現追落後的情況。第二季CCL目標156點（即2023年通關前的低位），只要再升5.12點或3.39%便達到。

CCL較去年3月低位累升11.85%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.63%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升11.85%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升11.06%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.15%。

中原城市領先指數CCL最新報150.88點，按周微跌0.11%。（中原數據）

CCL Mass按周跌0.21% 連升兩周後回軟

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報152.44點，按周跌0.21%。CCL（中小型單位）報150.91點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升2周後回軟，但均仍為2023年11月中後123周（逾2年）次高。CCL（大型單位）報150.75點，按周升0.21%，連升3周共0.77%，指數創2024年4月底後100周（近2年）新高。

四區二升二跌 新界西結束三周連升

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報150.02點，按周跌1.02%，指數仍為2023年10月初後128周（近2年半）第7高。新界西CCL_Mass報137.43點，按周跌0.51%，結束3周連升，指數仍為2024年1月初後115周（逾2年）次高。新界東CCL_Mass報164.34點，按周升0.23%，連升3周共3.61%，指數創2023年12月初後119周（逾2年）新高。港島CCL_Mass報153.48點，按周升0.91%，指數創2023年11月中後123周（逾2年）新高。