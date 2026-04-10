CCL突破153點、連升2周共1.86%　較歷史高位跌幅收窄至少於兩成

中原城市領先指數CCL最新報153.68點，按周升0.99%，連升2周共1.86%，指數創2023年11月中後125周（近2年半）新高，是3月19日美國聯儲局及本港銀行維持利率不變當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓市氣氛暢旺，雖然未有減息，但銀行相繼推出定息按揭計劃吸客，買家積極入市，新盤銷情理想，二手成交活躍，刺激樓價升浪持續。CCL上周升穿152點，今周再進一步突破153點，現時只差2.32點或1.51%便到達156點目標水平。



自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.70%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.93%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.12%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至19.68%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.84點，按周升0.66%。CCL（中小型單位）報153.40點，按周升0.74%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.57%及1.65%，創2023年10月初後130周（2年半）新高及2023年10月中後129周（近2年半）新高。CCL（大型單位）報155.11點，按周升2.28%，升幅8周以來最大，連升5周共3.68%，指數創2023年12月中後120周（逾2年）新高。

四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報169.18點，按周升2.39%，升幅10周以來最大，連升5周共6.66%，指數創2023年11月中後125周（近2年半）新高。九龍CCL_Mass報152.00點，按周升0.58%，連升2周共1.32%，指數創2023年9月初後134周（逾2年半）新高。港島CCL_Mass報155.03點，按周升0.34%，連升3周共1.93%，指數創2023年11月中後125周（近2年半）新高。新界西CCL_Mass報139.49點，按周跌0.23%，指數仍為2023年12月底後119周（逾2年）次高。

2026年CCL暫時累升6.64%

2026年計，CCL暫時累升6.64%，CCL Mass升6.65%，CCL（中小型單位）升6.44%，CCL（大型單位）升7.64%，港島升10.61%，九龍升5.02%，新界東升6.66%，新界西升5.09%。

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