追價入市　買家820萬購沙田居屋愉翠苑三房　呎價1.26萬今年高位

樓市回暖，買家急於追價入市，沙田居屋愉翠苑錄自由市場追價成交，買家提價20萬元購得「心頭好」，以自由市場價820萬元買入三房戶，呎價1.26萬元，創屋苑今年成交呎價高位。



世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田愉翠苑R座(愉政閣)高層06室，實用面積650平方呎，3房2廳連主人套間隔，眺望西北市景。

業主原先叫價為800萬元，市場反應理想錄多名買家洽購，最終有買家追價至820萬元成交，較原先叫價提高2.5%，呎價達12,615元，創屋苑今年成交呎價高位。

2009年買入價310萬

據了解，原業主業主於2009年12月以310萬元(已補地價)於自由市場購入單位，持貨17年帳面大幅獲利510萬元，期間售價大幅升值1.65倍。

沙田愉翠苑。（資料圖片／盧翊銘攝）

沙田愉翠苑。（資料圖片）

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