港島換樓客平執青衣蝕讓居屋 585萬買海悅花園三房 7年輸逾兩成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，惟居屋市場出現二手蝕讓個案。當中青衣居屋海悅花園有三房新近以585萬元沽出，上手7年帳面輸逾兩成。至於新買家為港島區換樓客，因家庭需要，在睇樓兩次後決定入市。
美聯物業分行高級營業經理范德輝表示，是次成交為青衣居屋海悅花園2座中層E室，實用面積約590平方呎，屬三房間隔，座向西南，望內園景。單位最初以630萬元叫價放盤，經議價後，業主減價45萬元，終以585萬元沽出，呎價約9,915元。
新買家因家庭需要換購三房
至於，新買家為港島區換樓客，因有家庭需要換購三房戶，睇樓第二次後，鍾情單位裝修及青衣區環境舒適、配套齊全而決定入市。
上手7年輸逾兩成
至於，原業主於2019年7月以約743萬元購入上址，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓約158萬元，單位期內貶值逾兩成。
中原：2025年62個私人住宅落成項目、共涉18448伙 按年跌24%鷹君羅嘉瑞家族再大手掃貨 斥1.5億買啟德、日出康城共18伙盈大雅盈峰招標8樓全層共6伙 3周沽13伙套6.6億 示範單位多圖！火炭星凱·堤岸天台特色戶2307萬沽 全盤尚餘3伙金發局行政總監董一岳入市 2210萬買西半山瓊峰臺、廿年升值逾倍