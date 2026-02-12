港島換樓客平執青衣蝕讓居屋　585萬買海悅花園三房　7年輸逾兩成

二手市場轉旺，惟居屋市場出現二手蝕讓個案。當中青衣居屋海悅花園有三房新近以585萬元沽出，上手7年帳面輸逾兩成。至於新買家為港島區換樓客，因家庭需要，在睇樓兩次後決定入市。



美聯物業分行高級營業經理范德輝表示，是次成交為青衣居屋海悅花園2座中層E室，實用面積約590平方呎，屬三房間隔，座向西南，望內園景。單位最初以630萬元叫價放盤，經議價後，業主減價45萬元，終以585萬元沽出，呎價約9,915元。

青衣海悅花園。

新買家因家庭需要換購三房

至於，新買家為港島區換樓客，因有家庭需要換購三房戶，睇樓第二次後，鍾情單位裝修及青衣區環境舒適、配套齊全而決定入市。

上手7年輸逾兩成

至於，原業主於2019年7月以約743萬元購入上址，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓約158萬元，單位期內貶值逾兩成。