父母代睇樓兼包首期！用家300萬購屯門居屋新圍苑　鄰近現居單位

香港樓價仍高企，不少年青人置業需「靠父幹」。屯門居屋新圍苑一伙兩房單位最新以自由市場價300萬元成交，呎價約7,481元。買家為年輕上車客，由父母代為睇樓並資助首期上車。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為新圍苑C座低層5室，實用面積401平方呎，屬兩房一廳間隔。該單位僅放盤兩日，即速獲區內客垂青。

父母代為睇樓並資助首期 心儀鄰近現居之單位

買家為年輕上車客，由父母代為睇樓並資助首期，首選鄰近現居單位以便照應。據悉，該組買家鍾情上址間隔四正，加上原業主擴大議價空間，減價達10萬，買家遂便決定「即睇即買」，以自由市場價300萬元購入上址自用，呎價為7,481元。

成交單位為新圍苑C座低層5室，實用面積401平方呎，屬兩房一廳間隔。（網上相片）

屋苑同類單位造價微升約2%

參考屋苑同類單位成交，涉及同座低層5室，面積間隔相同，於去年中以295萬元沽出，呎價約7,357元。換言之，該屋苑同類單位的造價於大半年間微升5萬元或約2%。