鄧成波兒子鄧耀昇上周被申破產　家族3項灣仔駱克道物業淪銀主盤

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需要蝕賣套現離場。而鄧成波的兒子鄧耀昇上周被一間公司入稟高等法院，提出破產呈請。鄧成波家族最新再有3項物業淪為銀主盤，被接管人推出放售，包括3個位於灣仔駱克道的商業物業。



第一太平戴維斯表示，承接管人命獲委任為首席代理公開招標出售三個駱克道商業物業。第一項為駱克道205至217號、菲林明道31至33號立德大廈地下2A號舖及1樓至2樓寫字樓1至8號。物業總建築面積約13,234平方呎，其中1樓及2樓每層約6,429平方呎，以現狀連現有租約出售，買家可即時享有租金回報。公開招標截止日期為2026年6月5日中午12時正。

至於另一項為駱克道205/207、211至217號、菲林明道31至33號立德大廈地下1A號舖。物業建築面積約1,071平方呎，以現狀交吉出售。公開招標截止日期為2026年6月5日中午。

偉德大廈基座物業涉約1.95萬呎

最後一項為駱克道414，418至430號偉德大廈地下1號舖B1及B2部分及1樓至2樓。物業總建築面積約19,572平方呎，其中1樓及2樓每層約9,286平方呎，以現狀交吉出售。公開招標截止日期為2026年6月26日（星期五）中午。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次出售的一籃子駱克道商業物業均坐落於灣仔及銅鑼灣核心商業地段，相關物業同時涵蓋臨街商舖及高實用樓層，靈活性高，切合不同投資及自用買家的需要，相信物業將同時吸引投資者及用家的高度關注。

灣仔偉德大廈。

已故「舖王」鄧成波及兒子鄧耀昇。

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