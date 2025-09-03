鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店.荃灣　較年初市值5.3億插8000萬

舖王鄧成波家族旗下葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」，新近以意向價4.5億元放售，較今年初市值5.3億元下跌8,000萬元或15%。戴德梁行表示，該幢物業可改裝成學生宿舍或勞工宿舍，最多可提供480個宿位。



共設160間客房 改裝後可提供480個宿位

該幢物業地下設停車場，地下高層為酒店招待處，另有基座兩層作酒店餐廳、健身房、宴會廳及多功能用途房，涉及樓面約15,000平方呎。其中3樓至22樓為酒店房間，每層平均8間房，共設160間客房。

由於該酒店絕大部份房間面積頗大，平均實用面積300平方呎，適合改裝成學生宿舍或勞工宿舍，全幢宿位可擴充至480位。

葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」。

鄧成波家族2011年斥1.6億買工廈再活化作酒店

翻查資料，該幢酒店由鄧成波家族持有，於2011年3月以1.6億購入前身為圳邊街15至19號萬通大廈，屬全幢工廈，經過活化後成為酒店。而在2023年7月份，市場曾傳出該幢酒店獲都會大學以4.3億元洽購，惟最終未有成事。