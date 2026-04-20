柏傲莊III最快日內上載銷安　擬提高大手購買上限　周六次輪發售

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，上周六（18日）價單發售88伙全數沽清，其後加推75伙更新售價單位，入場費為789.3萬元。發展商透露，項目最快日內上載銷售安排，並於周六進行次輪銷售，有機會增加大手客購買單位之上限。



最快日內上載銷售安排 周六次輪發售

發展商表示，項目將最快日內上載銷售安排，並於周六次輪發售。由於投資者反應熱烈，次輪價單銷售亦計劃繼續設大手組別，並有機會增加購買單位上限，但亦會預留單位給非大手買家，以照顧各類買家需要。

四個銷售日售出169伙 套現近30億元

項目周六首輪以價單發售88伙，全數單位沽清，合共套現逾9.5億元，最高成交呎價為25,993元，連同招標發售的三、四房臨河大宅，柏傲莊III四個銷售日售出169伙，套現近30億元。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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