24小時工作間葵涌工廈iCITY開價　折實價216.2萬起　設獨立洗手間

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈iCITY早年已經落成，發展商計劃於今年第二季首度推出全新二期24小時工作間，建築面積由335至510平方呎不等。據市場最新消息，該工廈項目已經公佈首張價單，最平單位為8樓一個建築面積385平方呎的單位，折實價216.2萬元，呎價約5,616元。



單位均內置獨立洗手間 設1.8萬呎多元化園林平台

iCITY位處葵涌打磚坪街111號，工作間建築面積由335至510平方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

iCITY提供多元化園林平台the Azure面積近1.8萬平方呎，以19米長水池為平台中心，提供互動及社交空間。（資料圖片）

據最新代理消息，該項目公佈首張價單，涉及15個工作間，建築面積由335至449平方呎，全數位於8樓，定價由235萬至310.6萬元。發展商提供90天成交期，按定價減3%，同時提供45天成交期，按定價減8%。若以較高折扣優惠的45天成交期計算，折實價由216.2萬至285.75萬元。

最平單位為8樓38室，建築面積385平方呎的單位，折實價216.2萬元，呎價約5,616元；最貴單位則為8樓22室，折實價285.75萬元，呎價約6,364元。據了解，若買家一口氣買入兩個單位，折扣優惠將增加至最高10%。另有消息指，該廈6樓至7樓部份單位獲大手客預留。

iCITY工作間建築面積由335至510平方呎不等，每伙單位均內置獨立洗手間。（仲量聯行提供）

一期最高呎價約10353元

翻查記錄，項目於2024年初起入伙，第一期提供20層樓層，共324個工作間，標準樓層工作間建築面積由422平方呎至510平方呎。當中一期工作間的最高成交呎價約為10,353元。

葵涌新式工廈iCITY。（仲量聯行提供）

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