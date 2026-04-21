施永青基金入市太古城！斥820萬購兩房　半年斥1.39億掃10伙住宅

樓市氣氛回暖，地產界老行尊再出手入貨。中原集團主席施永青名下基金，新近斥820萬元購入鰂魚涌太古城天山閣一伙兩房單位，呎價約14,089元。如計入此次成交，該基金已在約半年間斥近1.39億元掃入10伙住宅單位。



上述成交涉及太古城天山閣低層H室，實用面積582平方呎，屬兩房戶。該單位於本月初以820萬元易手，呎價約14,089元。資料顯示，新買家以FIFE INVESTMENT LIMITED名義作登記，其股東為施永青基金有限公司（SHIH WING CHING FOUNDATION LIMITED），而董事為施永青。

上手持貨約16年 帳賺372萬走

據悉，原業主早於2010年斥448萬元購入，持貨約16年，現沽出帳面升值372萬元，單位期內升值約83%。

約半年間斥近1.39億掃10伙

事實上，施永青名下的基金近年頻密掃貨，自去年10月下旬起合共買入約10伙住宅單位，涉資近1.39億元。而此次料為基金今年首度入貨。

涉及單位為太古城天山閣低層H室，實用面積582平方呎，屬兩房戶。（資料圖片）

中原地產創辦人施永青。（盧翊銘攝）

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