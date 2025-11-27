施永青基金4746萬購九龍站、奧運站3伙　日前預言樓市6年大升85%

本地龍頭地產代理中原集團創辦人施永青，近日發表專欄文章評論住宅樓市，認為本港住宅市道已確認見底回升，並以貨幣、利率、供應等因素評估未來上升浪的走勢，並化身「樓市大好友」預期這個上升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與低位134.89點相比，升幅可達 85%。



翻查成交資料，施永青基金近月已率先「身體力行」，斥資4,746萬元買入九龍站、奧運站等屋苑合共3伙住宅物業。



其中一伙為九龍站擎天半島第6座低層F室，實用面積849平方呎，採三房一套間隔，本月初以1,780萬元沽出、成交呎價20,966元。原業主在2010年以1,298萬元買入該單位，帳面升值482萬元或37%。

另一伙則為奧運站柏景灣第1座極低層戶，實用面積848平方呎，採三房一套戶，上月底以1,498萬元成交，成交呎價17,665元。原業主在2018年以1,650萬元購入，帳面蝕讓約152萬元或9%。

餘下一伙則為帝柏海灣第3座高層C室，實用面積701平方呎，採三房一套間隔，則以1,468萬元成交、成交呎價20,941元；原業主2004年以558萬元購入，帳面升值910萬元或1.6倍。

三伙單位均以同一公司名義入市

施永青基金買入上述3個單位，均透過FIFE INVESTMENT LIMITED的公司名義入市，該公司股東為施永青基金有限公司，董事包括施永青，而施永青基金之董事，包括施永青夫婦及3名子女。

施永青指出，樓市的一個特色是周期性明顯，市場一旦復甦，升勢通常會持續一段時間。所謂一段時間，不是指三兩個月，而是起碼持續三至五年。

中原創辦人施永青。（資料圖片／鄭梓峰攝）