施永青預言書批樓市升8成　基金掃億貨、本人竟話無份參與｜燈神

近排樓市吹暖風，吹到燈神心郁郁想入市。呢個時候，連地產界「老行尊」施永青都出來瞓身唱好樓市，喺專欄度揚言樓市會在三年內升穿2021年高位，六年仲要累升八成半！呢段「黃金六年」預言一出，聽落誇張過許願池擲銀仔。



點知佢旗下嘅基金真係身體力行，三個月豪使逾1.3億，連掃9伙住宅。正當大家以為係施生親自落場督師之際，佢竟然話自己「無參與過投資，連樓都無睇過。」咦，呢場「戲」到底係真金白銀睇好後市，定係純粹出口術吹大個市呢？



樓價連升半年初現曙光

樓市由2021年高位跌足幾年，陰乾唔少業主同投資者，2025年總算有啲起色，差估署最新數字顯示，樓價指數連升六個月，年內累升約2.8%，似有回暖跡象。不過同2021年歷史高位比，仲差一大截，仍跌逾25%。即係話當年摸頂入市嘅人，至今仲要坐緊艇。

中原地產創辦人施永青早前2025年11月喺專欄度淡定分析，佢話樓市已經見底，而且唔會「彈兩彈就收工」。施永青指出，樓市有周期性，一復甦就唔會三兩個月搞掂，起碼玩三至五年。同97年跌足六年、樓價插水七成嘅慘況相比，今次調整只係跌咗三年、三成左右，算係「跌得溫和」。佢睇準港元跟住美元貶值、新供應買少見少，加上周期性反彈開始，斷言話，「今次樓價的反彈也會比較溫和。」

中原地產創辦人施永青在專欄分析，指樓市已經見底，並開始溫和反彈。（資料圖片）

施永青預言樓市 三年破頂、六年升85%

咁「溫和反彈」可以升幾多？施生唔講唔知，一講嚇親街坊。佢拎出中原城市領先指數（CCL）計俾大家睇。如果指數從2025年3月低位134.89點，升返去2021年高位191.34點，呢段基本反彈已經有超過四成升幅。佢斷言，三年內破頂並唔出奇。如果個升浪再爭氣啲，一路持續到2031年，指數甚至有可能見250點。即係話樓價六年內從低位累計升幅，隨時達到85%！燈神聽到呢度都打咗個突，樓市先啱啱回暖，使唔使睇得咁「離地」呀。

2021年8月CCL高見191.34點。（中原數據）

基金平安夜都開工 累斥逾1.3億掃9伙住宅

講到最戲肉嘅部分，莫過於施永青旗下基金近月嘅掃貨行動，簡直豪氣到「買樓好似買棵菜」。施生在11月至12月期間幾乎冇停過入市，合共以1.045億元買入8伙住宅單位，包括2伙九龍站擎天半島、2伙堅尼地城泓都、1伙西環翰林峰、1伙奧運站柏景灣、1伙帝柏海灣、1伙上環荷李活道單位，當中更加係連平安夜都唔捨得收工，密密食唔怕滯。

不過睇返施生嘅入市步伐，其實早係10月份已經展開。當時施生旗下基金連新盤都「唔放過」，10月個陣買咗何文田瑜一高層單位，使咗2,588.7萬。其後就開始一連串掃入二手屋苑單位。

專攻九龍站、西環住宅 睇準鐵路沿線地段

計埋近三個月，已經狂掃9伙，使費超過1.3億。基金揀樓亦似乎有一套策略，區域都集中喺九龍站同西環一帶，似係睇準鐵路沿線及傳統貴重升值地段。

施永青基金於10月斥2,588.7萬元購入何文田瑜一2B座高層單位，呎價約2.7萬元。（資料圖片）

施永青：基金掃貨非本人話事、無職責揀樓投資

基金掃貨掃得咁進取，外界梗係以為係施生親自落場指揮啦。燈神專登去打探下施生點睇，不過施生竟然明確劃清界線，直言本人無參與過，「唔係個人買嘅，我又無去睇過樓，又無決定買邊個屋苑、用乜嘢價錢買......唔關我事架。」聽落仲好似對基金入市唔多知情，「我無參與，所以唔知用咗幾多錢，因為我印象中好似唔止一個基金嘅。」即係話，呢輪掃貨根本唔係佢操作。

施生自己仲透露，真正有落手落腳搞嘅，喺漆咸道同般咸道嘅學生宿舍項目。佢指，發展學生宿舍並非單純為咗投資回報，而係「因應社會發展教育產業嘅需要，為咗外來學生住嘅需要，先連著投資一起去考慮。」至於基金掃返來嘅嗰啲住宅單位，施生強調「買一間兩間嗰啲細住宅單位，我就唔參與，我公司俾我嘅職責好多，其中無一個職責係揀樓投資。」

基金動作與睇法同步 施生堅稱一概不參與

基金掃貨掃到咁狠，老闆竟然強調「無份玩」。但係基金啲動作，又同施生之前睇好樓市嘅預測鬼咁夾，佢呢番說法聽落係有啲「口不對手」喎。施生就解畫，基金確實會接觸佢，而佢對樓市嘅預測同看法亦都一直公開同社會分享，所以基金會參考佢對樓市嘅看法都唔出奇。

即係話，基金嘅行動同施生嘅個人觀點同步，但佢本人就保持「睇好樓市、但唔睇樓」嘅距離。被問到佢日後會唔會落場參與基金嘅投資，施生就耍手擰頭表示，「以前無點參與，以後都唔會點參與。」講得好決絕。

施永青表示對基金的投資，自己「以前無點參與，以後都唔會點參與。」（資料圖片）

勸小市民勿盲目跟風 強調量力而為

施永青基金喺咁入市，至於小市民應否跟車？施生語氣即刻嚴肅，話投資要按自己需要同能力，唔好盲目跟風，「我一向不贊成其他人跟隨步伐，要跟據自己嘅需要去投資，而唔係話施生買邊度，你就買邊度。如果要買，都要睇你有沒有實際需要同負擔能力。」咁又係，佢啲基金閒閒地一注過千萬，普通市民點跟得起呢架快車呢。施生自己都講明，如果真係投資，佢「無設止蝕位」，預擺五年左右先套現。

澄清原意並非強調「升85%」 預測僅供參考

最後施生自己都好謹慎咁補充，話唔好當佢係預測樓市實會升85%，「我唔係想強調話會升八成，嗰度只喺篇（專欄）文其中一部分內容，不過傳媒攞來誇大咗啫。」自己主要肯定樓市會「由慢升轉快升」，但升幾多就難講得準，「升幾多成無去到咁具體嘅，就唔一定準確，所以唔值得強調。」似乎預留空間俾自己同市場落台階。照燈神睇來，聽人講樓市，最緊要帶定個「腦」同個「計數機」，咪淨係帶對耳仔呀！