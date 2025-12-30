樓市大好友施永青再發功　3728萬連掃三住宅、累斥逾1.3億掃九伙

中原集團創辦人施永青近期化身「樓市大好友」，早前在專欄文章中預言，樓市有望於三年內升穿上一次歷史高位，更指該升浪或持續六年，届時樓價將累積高達85%的升幅。



施永青基金亦以實際行動配合，近月於市場上頻密掃貨。最新再斥資3,728萬元連購三伙住宅單位，分別位於九龍站擎天半島、堅尼地城泓都及上環荷李活華庭。連同過去三個月的交易，施永青已斥資逾1.3億元掃9伙住宅。



是次購入的最大銀碼單位為九龍站擎天半島1期3座高層H室，實用面積755平方呎，屬三房間隔，以1,880萬元成交，呎價24,901元。原業主於2005年6月以698萬元購入，持貨20年帳賺1,182萬元，樓價升值1.7倍。

是次購入的最大銀碼單位為九龍站擎天半島1期3座高層H室，實用面積755平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

再連掃泓都及荷李活華庭 原業主皆賺錢離場

另一伙為堅尼地城泓都3座低層F室，實用面積471平方呎，屬兩房戶型，同日以838萬元成交，呎價17,792元。原業主於2016年7月以297萬元購入，持貨9年帳賺541萬元，樓價升1.8倍。

第三伙為上環荷李活華庭B座中層G室，同屬兩房單位，實用面積616平方呎，以1,010萬元成交，呎價16,396元。原業主於2017年2月以950萬元購入，持貨8年僅帳賺60萬元，升幅約6.3%。

施永青基金名義購入 成交價均高於估價

資料顯示，上述三伙單位的買家均以公司名義登記，該公司股東為施永青基金有限公司，董事為施永青。施永青基金的董事則包括施永青夫婦及其三名子女。

對比中銀估價，擎天半島單位估值為1,733萬元，成交價較估價高約8.5%；泓都估值為799萬元，成交價高約4.9%；荷李活華庭估值為994萬元，成交價高約1.6%。

中原創辦人施永青。（資料圖片／鄭梓峰攝）

中原施永青：料樓市升浪持續六年、升幅可達85%

近期施永青在發表專欄文章評論住宅樓市。他認為本港住宅市道已確認見底回升，並以貨幣、利率、供應等因素評估未來上升浪的走勢，預期這個上升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與低位134.89點相比，升幅可達 85%。

施永青指出，樓市的一個特色是周期性明顯，市場一旦復甦，升勢通常會持續一段時間。所謂一段時間，不是指三、兩個月，而是起碼持續三至五年。

近三個月累斥逾1.3億元、掃9伙住宅

事實上，施永青基金近月已「身體力行」頻密入市。本月初以1,090萬元購入西環翰林峰1座中層C室，實用面積427平方呎，呎價25,527元；並以890萬元購入堅尼地城泓都1座低層C室，實用面積492平方呎，呎價18,089元。上月則斥資共4,746萬元購入九龍站擎天半島、奧運站柏景灣及帝柏海灣合共3伙單位。新盤市場方面，10月斥2,588.7萬元購入何文田瑜一2B座高層單位，呎價約2.7萬元。換言之，施永青近三個月內已累計斥資逾1.3億元購入9伙住宅。