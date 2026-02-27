中原施永青料上半年樓市升15%、全年漲兩成 住宅地高估價賣出

新春伊始，中原地產今日（27日）舉行新春團拜。中原集團創辦人施永青預計，今年樓價上升速度可以加快，上半年已經可以上升15%。同時又預料發展商今年銷售將採「求價亦求量」策略，料他們上半年定價取態積極。但由於市場對定價有一定回應，所以提價推售亦會令銷情變慢，所以上半年升幅大過下半年，總計全年升幅可以接近20%。



他續指，由於香港結構暫時仍未離開房地產範疇，預計市民財富仍然睇重該板塊，料今次樓市升浪期會數以年計。但仍期望香港日後在創科、金融等範疇可以有新成就。

豪宅加稅對樓市有壓抑作用

對於今次新財案著墨樓市不多，施永青直指，政府對上兩份財案推出撤辣等扶持樓市的措施，惟今年不但無出手扶持，反而加收億元豪宅印花稅，對樓市有一定的壓抑作用。他分析，政府此做法可見其取態，即是認為住宅市場已穩健，無需額外扶持。

至於地價方面，施永青預計今年地價升幅大過樓價，財政預算案預計推出的9幅住宅地，料會以高於市場估值全數賣出。

中原亞太區去年全年營業額錄43.5億

中原集團行政總裁施俊嶸表示，中原亞太區去年全年營業額錄43.5億元。鑑於樓市自去年下半年開始反彈，加上一手市場炙熱，預料來年樓市持續暢旺。他續透露，集團明年繼續投放資金與開發AI新工具供公眾使用。