柏傲莊III五日累售179伙套32億　港鐵站、巴士車身設多幅戶外廣告

撰文：李煥好
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新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，將於本周六（25日）進行次輪銷售。發展商透露，特意於港鐵站內及巴士車身設戶外廣告。另外，項目於過去5個銷售日售出179伙，套現逾32億元。

發展商表示，項目屬東鐵綫及屯馬綫雙綫交匯，為突顯該優勢，特意於港鐵站內設戶外廣告，遍佈大圍站、金鐘站及落馬洲站等。同時，巴士車身戶外廣告亦相繼推出，柏傲莊III以全新形象登場，設計靈感源自「前席河景」，以流金元素作點綴，映照河畔光影流轉。另外，項目亦立大型電子廣告於高鐵香港西九龍站。

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累售179伙　套現逾32億

至於銷情方面，柏傲莊III採取「雙線銷售」策略，連同上周六首輪以價單發售單位，5個銷售日售出179伙，套現逾32億元。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）
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