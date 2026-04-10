紅磡首岸示範單位曝光　設5萬呎會所　預告最快下周初開價｜多圖

日前公佈樓書、由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），今日（10日）開放三伙示範單位予傳媒參觀。恒基物業代理董事及營業 （二） 部總經理韓家輝表示，項目昨日已上載樓書，接獲不少查詢，當中包括家庭客及內地買家，最快下周初至中公布首張價單及對外開放示範單位，首張價單將涵蓋標準戶。



恒基物業代理營業 （二） 部副總經理李菲茹表示，項目設會所「Club Vic」連園林佔地逾5萬平方呎，設6大區域包括以運動健身爲主的水韻樂動區、爲兒童而設的森林童夢區、放鬆身心的靜樂區、提供寵物護理的萌寵區、適合聚會的的盛宴區，及主打娛樂休閑的動樂繽紛區，提供逾35項設施。

當中包括50米長的戶外露泳池、多功能健身空間、自助寵物護理服務區、室內匹克球練習場，以及3間全玻璃幕牆設計的宴會廳等。

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該盤今日（10日）開放三伙示範單位予傳媒參觀。當中三房套連梗廚間隔單位透過層次豐富的紋理及工藝細節，打造藝術氛圍空間。同樣住戶亦可透過專屬智能手機App預訂會所設施、開啟信箱及了解各升降機所在樓層等。

三房主題牆採淡綠色皮革面雲石設計

當中無改動連裝修示範單位參照第1座22樓B室為藍本，實用面積610平方呎，屬於三房套連梗廚間隔。客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，外接「三合一露台」，大大提高採光度，層與層之間的高度約3.25米。主題牆採用淡綠色皮革面雲石設計，再加上有特色拼花木地板，用餐區以紅棕色餐椅搭配雲石餐桌。

至於三間睡房間隔方正，寬敞實用，設有大型玻璃幕牆，能將自然光引入室內，亦能提升空間感。主人睡房屬套房設計，主人睡房空間感十足，放置雙人床，另設金屬框全高玻璃門衣櫃。

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兩房連儲物房長形佈局 外接「三合一露台」

另一伙示範單位屬無改動示範單位，參照第1座22樓C室為藍本，實用面積431平方呎，屬於兩房連儲物房間隔。客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，外接「三合一露台」。

兩間睡房間隔方正，設有大型玻璃幕牆，能將自然光引入室內。睡房及浴室採用由意大利品牌與恒地共同研發的房門及門框，三邊裝配特製鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，可減低開關門的聲音。另設有儲物房。

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兩房睡房間隔方正 設有大型玻璃幕牆

最後一伙示範單位同屬無改動示範單位，參照第2座22樓K室為藍本，實用面積339平方呎，屬於兩房間隔，客飯廳同樣以長形佈局，外接「三合一露台」。兩間睡房間隔方正，設有大型玻璃幕牆。

廚房採用開放式設計，單位有德國意大利法國電器品牌，同時採用德國及意大利衛浴配備，並裝設鏡面多用途儲物櫃。